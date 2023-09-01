Президент ЦСКА заявил, что КХЛ, ФХР и клуб одним целым решили вопрос по Федотову

Президентпоблагодарил ФХР и КХЛ за помощь и поддержку в ситуации с голкипером

«Спасибо Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что с самого начала был на нашей стороне. Геннадию Николаевичу Тимченко, который молниеносно отнесся к ситуации как россиянин. Не было колебаний. Спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял решение и поддержал нас. Все, что раздергивается по цитатам — это ваша работа. Но вы должны знать, что КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили этот вопрос

Все вопросы с "Филадельфией" обсуждались в устном режиме. Мы созванивались с генеральным менеджером, пытались найти точки соприкосновения. Дошло до того, что нам пришлось принимать свое решение», — цитирует Есмантовича Sport24.

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Напомним, что на Федотова наложена дисквалификация Международной федерации хоккея (IIHF), которая действует до 1 января 2024 года. Несмотря на это, КХЛ решила проигнорировать решение международной организации.

Дело в том, что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» до конца сезона 2023/2024. Этим летом голкипер подписал новый контракт с ЦСКА. После чего в ИИХФ ввели санкции против ЦСКА и самого Федотова.

Матч между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится 1 сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут. .VrezNews1 /hockey/2023/08/30/khl_2023_24_preview/