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    «Трактор» по буллитам переиграл «Ак Барс» на Кубке губернатора Челябинской области

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Ак Барс
    В матче Кубка Челябинской области «Трактор» по буллитам одержал победу над «Ак Барсом» со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе хозяев по шайбе забросили Михаил Котляревский, Егор Попов и Виталий Кравцов. У гостей отличились Вадим Шипачев, Александр Радулов и Дмитрий Яшкин.

    Победный буллит забросил Антон Бурдасов.

    Кубок губернатора Челябинской области
    «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Шипачев — 1 (бол.), 24:17 — 0:1. Котляревский — 1 (Фатеев, Телегин), 26:53 — 1:1. Радулов — 3 (Сафонов, Свечников), 40:15 — 1:2. Яшкин — 5 (бол., Галиев, Войнов), 46:00 — 1:3. Попов — 1 (бол., Хэмилтон, Шабанов), 48:24 — 2:3. Кравцов — 2 (бол., Бурдасов, Телегин), 53:29 — 3:3Победный буллит: БурдасовВратари: Фукале (63:47) — МифтаховШтраф: 6 — 12Броски: 34 (16+8+7+3) — 20 (5+8+7+0)
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