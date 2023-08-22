Тренер «Вашингтона» о Кузнецове: Есть не так много игроков, которые могут делать то, что может он

Главный тренервысоко оценил игру нападающего команды

«Я думаю, что он очень, очень важный игрок для нашей команды. То, на что он способен во время его лучшей игры, является мировым классом. Моя задача помочь найти части его игры, поставить его на такую позицию, чтобы он имел успех.

Я действительно ценю его стиль и игру, которую он показывает. Есть не так много игроков, которые могут делать то, что может он. Я сделаю всё, чтобы помочь ему вернуться на лучший уровень.

Когда он вернулся в Россию, я неоднократно разговаривал с ним. Он здоров и его тренировки пока идут хорошо», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что в прошлом сезоне «Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года. Кузнецов провел 81 матч, забил 12 голов и сделал 43 голевые передачи.

Ранее Карбери рассказал о беседе с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.