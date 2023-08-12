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    «Куньлунь» разгромил «Нефтехимик» на турнире в Тольятти

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    В матче Кубка LADA «Куньлунь» одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 6:1.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    На дубли Клиффа Пу и Девина Броссо, а также голы Ивана Лисина и Паркера Фу нижнекамцы ответили точным броском престижа в исполнении Булата Шафигуллина.

    Кубок LADA
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:6 (0:4, 0:1, 1:1)
    Голы: Пу — 1 (Т. Вонг, С. Фу), 7:30 — 0:1. Лисин — 1 (О. Вонг, Сомерби), 8:11 — 0:2. Броссо — 2 (Кэмпбелл, Лесли), 9:35 — 0:3. Броссо — 3 (бол., Кэмпбелл, Фрэм), 10:50 — 0:4. С. Фу — 1 (Кэмпбелл, Спроул), 30:16 — 0:5. Шафигуллин — 1 (бол., Дергачев, Брюквин), 43:00 — 1:5. Пу — 2 (бол., Т. Вонг), 58:18 — 1:6Вратари: Гарипов (Озолин, 10:50) — ЛазушинШтраф: 16 — 8

    «Куньлунь» выиграл свой второй матч на турнире и возглавил таблицу.

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