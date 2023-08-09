Зарипов: Больше всего горжусь своей силой воли

Трёхкратный чемпион мираответил на вопрос, чем гордится больше всего по итогам его игровой карьеры.

«Чем горжусь больше всего? Единственное, чем я горжусь, это своей силой воли и своим желанием, которое и привело меня сюда. Сегодня я являюсь одним из самых титулованных игроков, и мне очень приятно. Благодарен самому себе за то, что не халтурил, не обманывал и работал на полную.

Конечно, не удалось пригласить всех друзей. Для этого надо было бы турнир делать. Пригласил тех, кого считаю правильным. Формат матча выбрал такой, что участвуют те, с кем начинал карьеру, потом те, с кем играл за "Ак Барс", с кем выигрывал чемпионат России и чемпионат мира. Все ребята откликнулись и с удовольствием приехали.

Дальнейшие планы? Пока отдыхаем, а дальше посмотрим, как всё будет», —цитирует Зарипова «Чемпионат».