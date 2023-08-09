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    Зарипов: Больше всего горжусь своей силой воли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов ответил на вопрос, чем гордится больше всего по итогам его игровой карьеры.

    Данис Зарипов
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    Данис Зарипов

    «Чем горжусь больше всего? Единственное, чем я горжусь, это своей силой воли и своим желанием, которое и привело меня сюда. Сегодня я являюсь одним из самых титулованных игроков, и мне очень приятно. Благодарен самому себе за то, что не халтурил, не обманывал и работал на полную.

    Конечно, не удалось пригласить всех друзей. Для этого надо было бы турнир делать. Пригласил тех, кого считаю правильным. Формат матча выбрал такой, что участвуют те, с кем начинал карьеру, потом те, с кем играл за "Ак Барс", с кем выигрывал чемпионат России и чемпионат мира. Все ребята откликнулись и с удовольствием приехали.

    Дальнейшие планы? Пока отдыхаем, а дальше посмотрим, как всё будет», —цитирует Зарипова «Чемпионат».

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