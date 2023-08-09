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    Брюквин прокомментировал свой переход в «Нефтехимик»

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    Нападающий Владимир Брюквин высказался о своем переходе из ЦСКА в «Нефтехимик».

    Владимир Брюквин на тренировке «Нефтехимика»
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    Владимир Брюквин на тренировке «Нефтехимика»

    «Тяжело менять форму ЦСКА на свитер с волком? Нет, не тяжело. Иногда приходится менять команды — это часть хоккейной жизни. Не буду кривить душой, нелегко покидать родной, привычный город.

    Но моя команда и моё рабочее место теперь в Нижнекамске. Я рад быть частью стаи. Хочется быстрее адаптироваться, начать играть, приносить пользу "Нефтехимику".

    Кого ещё из команды знаю? Конечно, знаю Наиля Якупова. Илью Хохлова знаю по динамовской школе. Он был в команде на год старше. С остальными ребятами обязательно познакомимся», — цитирует Брюквина пресс-служба нижнекамского клуба.

    Напомним, что прошлый сезон форвард начинал в «Авангарде», где провел 23 матча, забил 7 голов и сделал голевую передачу. После чего Брюквин перешел в ЦСКА, где провел 41 матч и набрал 5 очков (2+3), став обладателем Кубка Гагарина.

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