Брюквин прокомментировал свой переход в «Нефтехимик»

Нападающийвысказался о своем переходе из

«Тяжело менять форму ЦСКА на свитер с волком? Нет, не тяжело. Иногда приходится менять команды — это часть хоккейной жизни. Не буду кривить душой, нелегко покидать родной, привычный город.

Но моя команда и моё рабочее место теперь в Нижнекамске. Я рад быть частью стаи. Хочется быстрее адаптироваться, начать играть, приносить пользу "Нефтехимику".

Кого ещё из команды знаю? Конечно, знаю Наиля Якупова. Илью Хохлова знаю по динамовской школе. Он был в команде на год старше. С остальными ребятами обязательно познакомимся», — цитирует Брюквина пресс-служба нижнекамского клуба.

Напомним, что прошлый сезон форвард начинал в «Авангарде», где провел 23 матча, забил 7 голов и сделал голевую передачу. После чего Брюквин перешел в ЦСКА, где провел 41 матч и набрал 5 очков (2+3), став обладателем Кубка Гагарина.