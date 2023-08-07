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    Тамбиев: Победа в таком престижном турнире — большой шаг вперед

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Адмирал
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Сочи» (5:0) на турнире Sochi Hockey Open.

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Для этого времени года мы провели целостный качественный матч. За исключением второго периода, когда из-за неправильных действий отдали инициативу. Ребята прислушались и выполняли то, что мы просили. Одержали хорошую победу. Завтра последний матч турнира — отыграем и дальше будем готовиться.

    Любая победа в КХЛ и в таком представительном турнире пойдет в копилку "Адмирала". Она добавит уверенности в рабочую атмосферу. Любая победа дает позитивное настроение. А поражения немного расстраивают. Победа в таком престижном турнире с такими командами на данном этапе — большой шаг вперед.

    Селекция все равно продолжается. Я бы не отказался усилить пару позиций. Не все от меня зависит. По влившимся игрокам буду аккуратен: мне нравится, что канадцы мужикастые. Стыки, борьба — если это не выполняешь в КХЛ, то не выживешь. Они это делают. Надеюсь, это продолжится и в регулярке. Требования, которые я предъявляю игрокам, они выполняют», — приводит слова Тамбиева «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, «Адмирал» набрал шесть очков в трех матчах и стал победителем Sochi Hockey Open. «Сочи» потерпел два поражения в четырех матчах.

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