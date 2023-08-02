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    Кравец: Буше прилетает 3 августа, по Найту вопрос лучше задать генменеджеру

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    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о подготовке команды и высказался о ситуации с нападающим омичей Корбаном Найтом.

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Я участвовал в самом первом сочинском турнире, тогда ещё был туман и лёд не очень. Турнир становится всё лучше, сильнее. Рады, что болельщики будут ходить. Для нас этот турнир — проверка. Ребятам нужно узнать себя, потому что у нас 70-80% новичков. Посмотрим молодёжь, задача — создать хорошую команду, которая уже будет играть в регулярном чемпионате.

    Очень приятно, что так много претендентов на Кубок. Мы постараемся создать им конкуренцию. Задача на данном этапе — создать команду, поражения и победы сейчас не важны, важно, чтобы ребята узнали себя, поняли, что они могут сделать для города и команды. Задачи будем ставить самые высокие, цель — Кубок Гагарина.

    Приедем в хорошем составе. Все ребята, которые есть, приедут. Буше прилетает 3 августа, по Найту вопрос лучше задать генменеджеру. Все основные игроки и молодёжь едут, это пять троек, 8-9 защитников и три вратаря», — цитирует Кравца «Чемпионат».

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