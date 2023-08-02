Кравец: Буше прилетает 3 августа, по Найту вопрос лучше задать генменеджеру

Главный тренеррассказал о подготовке команды и высказался о ситуации с нападающим омичей

«Я участвовал в самом первом сочинском турнире, тогда ещё был туман и лёд не очень. Турнир становится всё лучше, сильнее. Рады, что болельщики будут ходить. Для нас этот турнир — проверка. Ребятам нужно узнать себя, потому что у нас 70-80% новичков. Посмотрим молодёжь, задача — создать хорошую команду, которая уже будет играть в регулярном чемпионате.

Очень приятно, что так много претендентов на Кубок. Мы постараемся создать им конкуренцию. Задача на данном этапе — создать команду, поражения и победы сейчас не важны, важно, чтобы ребята узнали себя, поняли, что они могут сделать для города и команды. Задачи будем ставить самые высокие, цель — Кубок Гагарина.

Приедем в хорошем составе. Все ребята, которые есть, приедут. Буше прилетает 3 августа, по Найту вопрос лучше задать генменеджеру. Все основные игроки и молодёжь едут, это пять троек, 8-9 защитников и три вратаря», — цитирует Кравца «Чемпионат».