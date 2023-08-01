Кузнецов высказался о возможном уходе из «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтона»высказался по поводу слухов о своем возможном уходе из «Кэпиталз» этим летом.

«Если честно, я сам из прессы узнал об этом. Мне постоянно скидывают фотки: то в другую команду, то туда. А я в принципе сам особо и не знаю.

Это, наверное, как в браке: ты постоянно ругаешься, туда-сюда, какие-то происходят моменты, но у тебя эта любовь все равно остается. К сожалению, в хоккее так происходит, что ты зависим от них, Это бизнес, и то, что ты хочешь в принципе никому не важно. Они делают так, как нужно.

Но, надеюсь, все будет хорошо, и получится в хоккей поиграть еще немножко. Предложения? Здесь невозможно, чтобы были какие-то предложения. Куда отправят, туда и поеду», — сказал Кузнецов в интервью ютуб-каналу «Трактора».

В прошлом сезоне 31-летний Кузнецов провел 81 матч в НХЛ, набрал 55 (12+43) очков и заработал худший в заокеанской карьере показатель полезности — «-26».