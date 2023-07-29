Кучеров: Василевский подталкивает меня вперед, он очень много работает

Нападающийзаявил, что голкипер командыочень много работает для того, чтобы добиться результатов.

«Я бы сказал, что Андрей — самый большой трудяга из всех, кого я встречал. Я равняюсь на него. Он очень много работает, и я должен делать так же. Василевский подталкивает меня вперед.

Думаю, дело в том, как нас растили родители и как тренировали первые тренеры. Все заключается в дисциплине, последовательности. Это другой уровень, тут никто не бездельничает.

Нужно просто работать. Нужно относиться к своему делу серьезно, нельзя давать слабину. Должна быть серьезная трудовая этика. Всегда надо выкладываться на 100 процентов», — приводит официальный сайт «Тампы» слова Кучерова.

Напомним, что в прошлом сезоне НХЛ «молнии» вылетели в 1-м раунде плей-офф в серии с «Торонто» (счет в серии 2:4).