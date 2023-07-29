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    Кучеров: Василевский подталкивает меня вперед, он очень много работает

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    Нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров заявил, что голкипер команды Андрей Василевский очень много работает для того, чтобы добиться результатов.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    «Я бы сказал, что Андрей — самый большой трудяга из всех, кого я встречал. Я равняюсь на него. Он очень много работает, и я должен делать так же. Василевский подталкивает меня вперед.

    Думаю, дело в том, как нас растили родители и как тренировали первые тренеры. Все заключается в дисциплине, последовательности. Это другой уровень, тут никто не бездельничает.

    Нужно просто работать. Нужно относиться к своему делу серьезно, нельзя давать слабину. Должна быть серьезная трудовая этика. Всегда надо выкладываться на 100 процентов», — приводит официальный сайт «Тампы» слова Кучерова.

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