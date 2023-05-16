Кубок Стэнли. «Даллас» прошел «Сиэтл» и сыграет в полуфинале плей-офф

«Даллас» — «Сиэтл» 2:1
Автором победной шайбы стал Уайатт Джонстон с передачи Евгения Дадонова. Еще один гол забил Роопе Хинц.
У «Кракен» отличился Оливер Бьеркстранд.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Седьмой матч
«Даллас» — «Сиэтл» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Хинтц — 9, 35:59 — 1:0. Джонстон — 4 (Дадонов, Харли), 52:48 — 2:0. Бьоркстранд — 4 (Гурд), 59:42 — 2:1Вратари: Эттингер — Грубауэр (57:11)Штраф: 4-4Броски: 28 (9+11+8) — 23 (9+6+8)Счет в серии: 4-3
«Даллас» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Вегасом».
«Даллас» — «Сиэтл» 2:1