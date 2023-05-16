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    Кубок Стэнли. «Даллас» прошел «Сиэтл» и сыграет в полуфинале плей-офф

    За выход в финал «звезды» поспорят с «Вегасом»

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    «Даллас»

    «Даллас» — «Сиэтл» 2:1

    Автором победной шайбы стал Уайатт Джонстон с передачи Евгения Дадонова. Еще один гол забил Роопе Хинц.

    У «Кракен» отличился Оливер Бьеркстранд.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Седьмой матч
    «Даллас» — «Сиэтл» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Хинтц — 9, 35:59 — 1:0. Джонстон — 4 (Дадонов, Харли), 52:48 — 2:0. Бьоркстранд — 4 (Гурд), 59:42 — 2:1Вратари: Эттингер — Грубауэр (57:11)Штраф: 4-4Броски: 28 (9+11+8) — 23 (9+6+8)Счет в серии: 4-3

    «Даллас» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Вегасом».

    «Даллас» — «Сиэтл» 2:1
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