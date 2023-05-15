Латвия в овертайме одолела Чехию в матче чемпионата мира

В поединке третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Латвии в овертайме одолела национальную команду Чехии со счетом 3:2.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Оскарс Батня.

Чемпионат мира. Группа B Чехия — Латвия — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) Голы: Немечек — 1 (Беранек, Чернох), 8:25 — 1:0. Рих. Букартс — 1 (Цибульскис, Джериньш), 22:16 — 1:1. Дзиеркалс — 1 (Фрейбергс, Балцерс), 23:18 — 1:2. Кубалик — 3 (Червенка, Дворак), 29:21 — 2:2. Цибульскис — 1 (Андерсонс, Смирнов), 45:22 — 2:3. Кемпни — 1 (Червенка, Кубалик), 56:58 — 3:3. Батня — 1 (Якс), 64:16 — 3:4Вратари: Грубец — СиловШтраф: 6 — 8Броски: 25 (4+10+7+4) — 35 (13+10+8+4)

Таким образом, сборная Латвии набрала два очка и занимает шестоое место в турнирной таблице группы В. У Чехии семь пунктов и вторая строчка.