ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Торпедо»И Пеп не помог. ЦСКА отправил «Торпедо» назад в Первую лигу
  • 00:10
    • Почеттино подпишет с «Челси» 3-летний контракт
  • 23:59
    • Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Хетафе»
  • 23:53
    • ПСЖ забил 5 мячей «Аяччо» в матче с двумя удалениями
  • 23:44
    • Дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть «Сассуоло»
    Все новости спорта

    Павелски сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сиэтл Кракен Даллас Старз
    Нападающий «Далласа» Джо Павелски забил гол в шестом матче полуфинала Западной конференции НХЛ с «Сиэтлом» (3:6).

    Джо Павелски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джо Павелски

    Таким образом, на счету 38-летнего американца стало 72 гола в плей-офф за карьеру и вышел на первое место в лиге сред действующих хоккеистов. Столько же у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

    В истории лиги Павелски и Овечкин делят 14 место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли с Эсой Тикканеном (72 в 186) и Патриком Марло (72 в 195). Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (122 в 208).

    Напомним, что счет в серии стал 3-3. Решающая седьмая игра пройдет 16 мая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» быстро оформит чемпионство
  • «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ман Сити» проиграет на поле «Эвертона»?
  • «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
  • «Канониры» быстро разберутся с «чайками»
  • «Арсенал» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чехия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Леванте — Ибица
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие