Павелски сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Далласа»забил гол в шестом матче полуфинала Западной конференции НХЛ с «Сиэтлом» (3:6).

Таким образом, на счету 38-летнего американца стало 72 гола в плей-офф за карьеру и вышел на первое место в лиге сред действующих хоккеистов. Столько же у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

В истории лиги Павелски и Овечкин делят 14 место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли с Эсой Тикканеном (72 в 186) и Патриком Марло (72 в 195). Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (122 в 208).

Напомним, что счет в серии стал 3-3. Решающая седьмая игра пройдет 16 мая.