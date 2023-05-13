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    Казахстан по буллитам обыграл Норвегию в матче ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Казахстана Сборная Норвегии
    В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Казахстана в серии послематчевых буллитов переиграла команду Норвегии со счетом 4:3.

    сборная Норвегии
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    сборная Норвегии

    Отметим, что Казахстан смог спасти поединок, в котором проигрывал со счетом 0:2 и 1:3, а победный буллит забросил Роман Старченко.

    Чемпионат мира. Группа B
    Норвегия — Казахстан — 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Хага — 1 (бол., Норстебе, Треттенес), 7:48 — 1:0. Бьоргвик Хольм — 1 (Треттенес, Мартинсен), 9:06 — 2:0. Мухаметов — 1 (Муратов, Бекетаев), 15:29 — 2:1. Хага — 2 (бол., Гранат, Норстебе), 21:44 — 3:1. Орехов — 1 (бол., Савицкий, Муратов), 35:11 — 3:2. Михайлис — 1 (бол., Рымарев, Старченко), 51:27 — 3:3Победный буллит: СтарченкоВратари: Хаукеланн — ШутовШтраф: 6 — 8Броски: 34 (12+10+8+4) — 17 (4+4+9+0)

    Таким образом, у Казахстана два очка и четвертая позиция в группе Б, Норвегии один балл и пятая строчка.

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