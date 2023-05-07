Серебряков о болельщиках: Во Владивостоке я играю уже 5 лет, и такого никогда не было

Голкипервысказался о поддержке болельщиков во Владивостоке в нынешнем сезоне КХЛ.

«Мы вернули людей на трибуны, вернули им веру в спорт, в хоккей, в нас. Кого-то, может быть, заново познакомили с хоккеем. Во время плей-офф люди ждали нас в аэропорту, и это было невероятно!

Мы очень сильно это ценим и благодарны каждому болельщику! Очень рад, что во Владивостоке люди настолько сильно любят хоккей.

Во Владивостоке я играю уже пять лет, и такого никогда не было. Там очень сильно любят и поддерживают свою команду. Я всегда знал, что у нас невероятно болеют, но сейчас людей, которые переживают за нас, стало ещё больше», — цитирует Серебрякова AllHockey.ru.

По итогам регулярного чемпионата «Адмирал» занял 7-е место в турнирной таблице Востока. Команда дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, обыграл «Салават Юлаев» (счет в серии 4:2).