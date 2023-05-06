«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» во втором матче серии

«Каролина» забросила шесть шайб в ворота «Нью-Джерси» Фото: twitter.com/Canes
Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «Харрикейнз».
Автором дубля в составе хозяев стал Йеспери Котканиеми. Остальные шайбы в ворота гостей забросили Джордан Стаал, Мартин Нечас, Джордан Мартинук и Стефан Ноусен.
У «Дэвилз» отличился Майлз Вуд.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 7 мая.
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«Каролина» — «Нью-Джерси» — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Голы: Котканиеми — 2 (бол., Гостисбеер, Друри), 21:35 — 1:0. Котканиеми — 3 (Мартинук, Фаст), 23:58 — 2:0. Стаал — 1 (Друри, Пеши), 37:25 — 3:0. Нечас — 2 (Гостисбеер, Слэвин), 39:44 — 4:0. Вуд — 1 (Маклеод, Бастиан), 43:49 — 4:1. Мартинук — 1, 52:48 — 5:1. Ноесен — 3 (Ахо, Джарвис), 53:42 — 6:1Вратари: Андерсен — Шмид (Ванечек, 40:00)Штраф: 8 — 6Броски: 35 (9+16+10) — 29 (8+12+9)
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 6:1