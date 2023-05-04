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    В НХЛ объявили номинантов на приз лучшему новичку сезона

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    Стали известны претенденты на приз лучшему новичку сезона-2022/23 в НХЛ.

    Стюарт Скиннер
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    Стюарт Скиннер

    На награду претендуют форвард «Сиэтла» Мэтти Бенирс, защитник «Баффало» Оуэн Пауэр и голкипер «Эдмонтон» Стюарт Скиннер.

    Бенирс по итогам регулярного чемпионата забросил 24 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Пауэр стал лучшим среди защитников-новичков по очкам (35). Скиннер в 50 матчах «регулярки» одержал 29 побед.

    Победитель будет объявлен 26 июня на церемонии вручения наград в Нэшвилле.

    В прошлом году лучшим новичков был признан Мориц Зайдер из «Детройта».

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