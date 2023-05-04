В НХЛ объявили номинантов на приз лучшему новичку сезона

Стали известны претенденты на приз лучшему новичку сезона-2022/23 в НХЛ.

На награду претендуют форвард «Сиэтла» Мэтти Бенирс, защитник «Баффало» Оуэн Пауэр и голкипер «Эдмонтон» Стюарт Скиннер.

Бенирс по итогам регулярного чемпионата забросил 24 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Пауэр стал лучшим среди защитников-новичков по очкам (35). Скиннер в 50 матчах «регулярки» одержал 29 побед.

Победитель будет объявлен 26 июня на церемонии вручения наград в Нэшвилле.

В прошлом году лучшим новичков был признан Мориц Зайдер из «Детройта».