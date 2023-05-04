Рафф: «Каролина» почти сразу загнала нас в угол

Главный тренер «Нью-Джерси»дал комментарий после поражения от «Каролины» (1:5) в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Как мне кажется, мы вышли на матч после большой эмоциональной победы над "Рейнджерс 4:0 в седьмом матче серии, быстрой смены событий. Вы посмотрите на то, с какой энергией вышла 'Каролина' на игру. Они почти сразу загнали нас в угол. Мы были плохи в реализации. Нужно отдать им должное.

Я могу только представить те эмоции и то количество людей, которые говорили, какой невероятной была игра. Мы все думаем так же. Вы думаете о прекрасном, но потом открываете глаза в сегодняшнем матче. Мы до сих пор в плей-офф", — цитирует Раффа пресс-служба НХЛ.

"Каролина" повела в серии до четырех побед. Второй матч противостояния запланирован на 6 мая.