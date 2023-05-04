ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиНелюбовь. Брак по расчету между Месси и ПСЖ исчерпал себя
  • 00:56
    • «Атлетико» разгромил «Кадис», Гризманн оформил дубль
    Все новости спорта

    Рафф: «Каролина» почти сразу загнала нас в угол

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Джерси Дэвилз
    Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф дал комментарий после поражения от «Каролины» (1:5) в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

    Линди Рафф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Линди Рафф

    «Как мне кажется, мы вышли на матч после большой эмоциональной победы над "Рейнджерс 4:0 в седьмом матче серии, быстрой смены событий. Вы посмотрите на то, с какой энергией вышла 'Каролина' на игру. Они почти сразу загнали нас в угол. Мы были плохи в реализации. Нужно отдать им должное.

    Я могу только представить те эмоции и то количество людей, которые говорили, какой невероятной была игра. Мы все думаем так же. Вы думаете о прекрасном, но потом открываете глаза в сегодняшнем матче. Мы до сих пор в плей-офф", — цитирует Раффа пресс-служба НХЛ.

    "Каролина" повела в серии до четырех побед. Второй матч противостояния запланирован на 6 мая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» наконец-то одолеет «чаек»
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Быстрая коронация «Наполи»?
  • «Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Поднимется ли «Атлетик» в зону Лиги конференций?
  • «Атлетик» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гамбург — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Пол — Бланкано
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие