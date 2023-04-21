Билялетдинов: Моментов для другого счета было достаточно

Главный тренерпрокомментировал поражение в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с(2:3).

«Прежде всего, всех мусульман хочу поздравить с большим праздником. Здоровья, благополучия, радости побольше. Сыграли неплохо, но надо забивать. Моментов для другого счета было достаточно. К сожалению, меньшинство не сработало сегодня.

Второй период полностью за нами был, хорошо играли. В меньшинстве пропустили — это да. Удаляться нельзя. У соперника хорошие нападающие, поэтому надо играть более чисто», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Таким образом, ЦСКА вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.