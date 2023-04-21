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    Билялетдинов: Моментов для другого счета было достаточно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс ЦСКА
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (2:3).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Прежде всего, всех мусульман хочу поздравить с большим праздником. Здоровья, благополучия, радости побольше. Сыграли неплохо, но надо забивать. Моментов для другого счета было достаточно. К сожалению, меньшинство не сработало сегодня.

    Второй период полностью за нами был, хорошо играли. В меньшинстве пропустили — это да. Удаляться нельзя. У соперника хорошие нападающие, поэтому надо играть более чисто», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

    Таким образом, ЦСКА вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.

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