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    Билялетдинов: У нас игра не сложилась, а соперник сыграл достаточно хорошо

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) во втором матче финала Кубка Гагарина.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Комментировать особо нечего. У нас игра не сложилась. Не могли ее наладить, а соперник сыграл достаточно хорошо. На третий период мы выходили с настроением выйти и забить, но к сожалению, не сложилось. Будем готовиться к следующему матчу.

    Игроки "Ак Барса" были не так мотивированы, как в первом матче серии? Я с вами не согласен. Команда готовилась, и ребята хотели, но что-то не получилось. У нас есть день на то, чтобы разобраться и подготовиться к следующей игре.

    Слабое начало матча? Здесь соглашусь с вами. Достаточно медленно начинаем игру, говорим об этом, но пока вот так. И всё равно есть подвижки, ребята стараются, поэтому думаю, что какие-то вещи мы поправим.

    Неточные последние передачи? Чего-то не хватило. Не сложилось у нас и в передачах, не все они были аккуратными. Будем работать над этим», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

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