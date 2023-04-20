Билялетдинов: У нас игра не сложилась, а соперник сыграл достаточно хорошо

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:3) во втором матче финала Кубка Гагарина.

«Комментировать особо нечего. У нас игра не сложилась. Не могли ее наладить, а соперник сыграл достаточно хорошо. На третий период мы выходили с настроением выйти и забить, но к сожалению, не сложилось. Будем готовиться к следующему матчу.

Игроки "Ак Барса" были не так мотивированы, как в первом матче серии? Я с вами не согласен. Команда готовилась, и ребята хотели, но что-то не получилось. У нас есть день на то, чтобы разобраться и подготовиться к следующей игре.

Слабое начало матча? Здесь соглашусь с вами. Достаточно медленно начинаем игру, говорим об этом, но пока вот так. И всё равно есть подвижки, ребята стараются, поэтому думаю, что какие-то вещи мы поправим.

Неточные последние передачи? Чего-то не хватило. Не сложилось у нас и в передачах, не все они были аккуратными. Будем работать над этим», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Счет в серии теперь ничейный 1:1. Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало в 19:00 мск.