Кучеров стал лучшим российским бомбардиром сезона в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй»стал лучшим российским бомбардиром регулярного сезона НХЛ.

Кучеров провел 82 матча, в которых набрал 113 очков (30+83) очков.

Российский лидер «Тампы» разделил третье место в гонке бомбардиров с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.

В пятерку лучших бомбардиров сезона среди россиян также вошли нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (92 очка (29+63) в 82 матчах), форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (83 (27+56) очка в 82 матчах), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (75 (42+33) очков в 73 матчах) и Кирилл Капризов из «Миннесоты» (75 (40+35) очков в 67 матчах).

Напомним, лучшим снайпером и бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2022/2023 стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.