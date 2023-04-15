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    Кучеров стал лучшим российским бомбардиром сезона в НХЛ

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    Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром регулярного сезона НХЛ.

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    Кучеров провел 82 матча, в которых набрал 113 очков (30+83) очков.

    Российский лидер «Тампы» разделил третье место в гонке бомбардиров с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.

    В пятерку лучших бомбардиров сезона среди россиян также вошли нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (92 очка (29+63) в 82 матчах), форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (83 (27+56) очка в 82 матчах), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (75 (42+33) очков в 73 матчах) и Кирилл Капризов из «Миннесоты» (75 (40+35) очков в 67 матчах).

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