Третьяк заявил, что хотел бы увидеть противостояние СКА — ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Президент Федерации хоккея Россииподдержал идею перекрестного плей-офф в КХЛ.

«Поймите, хотелось бы всё-таки увидеть борьбу между СКА и ЦСКА за Кубок Гагарина, это противостояние достойно финала. Знаете, я не хочу ущемлять кого-то с Востока, там тоже есть хорошие команды.

Но мы видим одно и то же каждый год. Да, есть споры, кто-то мою идею поддерживает, кто-то — против. Вот, например, Вячеслав Фетисов высказался, что это дорого. Но я считаю, что интерес дороже денег. А перекрёстный плей-офф хотя бы с четвертьфинала — это было бы интереснее.

Вот смотрите, почему НХЛ всё время что-то ищет? Овертайм в формате "три на три", буллиты, другие нововведения. Нельзя всё время одно и то же показывать.

Поэтому КХЛ должна прислушаться к нашему мнению и к мнению болельщиков. Это будет интереснее. Не может всё время, условно, Уфа играть с Казанью, а ЦСКА — со СКА», — сказал Третьяк в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА — СКА встретились в финале Западной конференции. Московские армейцы выиграли серию со счетом 4:2. В финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с «Ак Барсом».