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    ЦСКА — чемпион ЗападаПровел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
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    Третьяк заявил, что хотел бы увидеть противостояние СКА — ЦСКА в финале Кубка Гагарина

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    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поддержал идею перекрестного плей-офф в КХЛ.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Поймите, хотелось бы всё-таки увидеть борьбу между СКА и ЦСКА за Кубок Гагарина, это противостояние достойно финала. Знаете, я не хочу ущемлять кого-то с Востока, там тоже есть хорошие команды.

    Но мы видим одно и то же каждый год. Да, есть споры, кто-то мою идею поддерживает, кто-то — против. Вот, например, Вячеслав Фетисов высказался, что это дорого. Но я считаю, что интерес дороже денег. А перекрёстный плей-офф хотя бы с четвертьфинала — это было бы интереснее.

    Вот смотрите, почему НХЛ всё время что-то ищет? Овертайм в формате "три на три", буллиты, другие нововведения. Нельзя всё время одно и то же показывать.

    Поэтому КХЛ должна прислушаться к нашему мнению и к мнению болельщиков. Это будет интереснее. Не может всё время, условно, Уфа играть с Казанью, а ЦСКА — со СКА», — сказал Третьяк в интервью «Матч ТВ».

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    • Напомним, что ЦСКА — СКА встретились в финале Западной конференции. Московские армейцы выиграли серию со счетом 4:2. В финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с «Ак Барсом».

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