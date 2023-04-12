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    НХЛ проведет предсезонные матчи в Мельбурне

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Аризона Койотс Лос-Анджелес Кингз
    НХЛ объявила о проведении двух предсезонных матчей в Австралии в рамках NHL Global Series 2023.

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    В сентябре «Лос-Анджелес» и «Аризона» проведут два выставочных матча в Мельбурне.

    Планируется, что игры состоятся 23 и 24 сентября на арене Рода Лэйвера, где традиционно проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.

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    • НХЛ подготовит арену к хоккейным матчам, исходя из практики игр на открытом воздухе в Северной Америке. Выдвижная крыша при этом останется закрытой.

    Клубы НХЛ впервые в истории проведут матчи в Южном полушарии.

    В 2022 году на Австралию пришлось в общей сложности 7,7 млн посещений цифровых платформ НХЛ — 7-е место среди всех стран за исключением Канады и США.

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