НХЛ проведет предсезонные матчи в Мельбурне

объявила о проведении двух предсезонных матчей в Австралии в рамках

В сентябре «Лос-Анджелес» и «Аризона» проведут два выставочных матча в Мельбурне.

Планируется, что игры состоятся 23 и 24 сентября на арене Рода Лэйвера, где традиционно проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.

НХЛ подготовит арену к хоккейным матчам, исходя из практики игр на открытом воздухе в Северной Америке. Выдвижная крыша при этом останется закрытой.

Клубы НХЛ впервые в истории проведут матчи в Южном полушарии.

В 2022 году на Австралию пришлось в общей сложности 7,7 млн посещений цифровых платформ НХЛ — 7-е место среди всех стран за исключением Канады и США.