НХЛ. «Каролина» уступила «Бостону», «Лос-Анджелес» и «Сент-Луис» забросили 13 шайб на двоих

«Аризона» — «Колорадо» 3:4 Б

В составе «Эвеланш» одну из шайб провел Валерий Ничушкин, который также стал автором победного буллита. Вратарь Александр Георгиев отразил 27 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Колорадо» — 3:4 Б (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1) Голы: Рантанен — 48, 29:30 — 0:1. Байрам — 8 (О`Коннор, Кольяно), 30:46 — 0:2. Маччелли — 8 (Макбэйн), 50:37 — 1:2. Фишер — 12 (Кессельринг), 51:36 — 2:2. Ничушкин — 15 (бол., Рантанен, Тэйвз), 53:11 — 2:3. Келлер — 36 (Вялимяки, Шмальц), 55:28 — 3:3Победный буллит: НичушкинВратари: Ингрэм — ГеоргиевШтраф: 6-6Броски: 30 (5+9+15+1) — 31 (5+18+6+2)

В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо» занимает четвертое место. «Аризона» идет 13-й.

«Аризона» — «Колорадо» 3:4 Б

«Каролина» — «Бостон» 3:4 Б

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов сделал голевую передачу. В составе «Бюинз» в основное время отличились Давид Пастрняк (дубль) и Якуб Лауко. У гостей забили Джек Друри, Брэди Шей и Себастьян Ахо.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Бостон» — 3:4 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1) Голы: Пастрняк — 50 (Макэвой, Орлов), 4:43 — 0:1. Друри — 2 (Чатфилд, Гостисбеер), 27:44 — 1:1. Пастрняк — 51 (бол., Заха, Макэвой), 29:12 — 1:2. Лауко — 4 (Носек, Грызлик), 31:46 — 1:3. Шей — 16 (Нечас, Пеши), 41:37 — 2:3. Ахо — 33 (Мартинук, Пеши), 43:44 — 3:3Победный буллит: КойлВратари: Андерсен — СуэйменШтраф: 4-6Броски: 37 (14+9+12+2) — 38 (16+7+10+5)

«Бостон» со 119 очками лидирует в Восточной конференции, «Каролина» со 103 очками — на второй строчке.

«Каролина» — «Бостон» 3:4 Б

«Нэшвилл» — «Торонто» 2:3

Нападающие «Предаторз» Яков Тренин и Егор Афанасьев результативными действиями не отличились. Голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов участие в матче не принимал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Торонто» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Голы: Таварес — 31 (бол., Марнер, Мэттьюс), 18:06 — 0:1. Керфут — 9 (Таварес, Холл), 21:02 — 0:2. Гласс — 11 (бол., Бэрри, Новак), 52:37 — 1:2. Таварес — 32 (бол., Райлли, Мэттьюс), 55:09 — 1:3. Бэрри — 13 (Томасино), 58:18 — 2:3Вратари: Ланкинен (58:07 — 58:18, 58:55) — УоллШтраф: 10-8Броски: 25 (12+4+9) — 34 (10+10+14)

«Торонто» с 97 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 80 очками — на 10-й строчке «Запада».

«Нэшвилл» — «Торонто» 2:3

«Чикаго» — «Ванкувер» 2:4

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко сделал две голевые передачи. Защитник хозяев льда Никита Зайцев заработал показатель полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Ванкувер» — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) Голы: Мерфи — 6 (мен., Дикинсон, Катчук), 16:01 — 1:0. Ди Джузеппе — 6 (Миллер, Хьюз), 39:43 — 1:1. Петтерссон — 34 (Бир, Кузьменко), 52:06 — 1:2. Петтерссон — 35 (бол., Кузьменко, Бесер), 53:09 — 1:3. Райхель — 5 (Атанасиу, С. Джонс), 58:18 — 2:3. Бесер — 15 (п.в., Бир), 58:57 — 2:4Вратари: Мразек (57:06 — 58:18, 58:31 — 58:57) — ДелиаШтраф: 6-6Броски: 31 (6+8+17) — 31 (10+11+10)

«Ванкувер» с 73 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 54 очками — на 15-й строчке.

«Чикаго» — «Ванкувер» 2:4

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 7:6

В составе победителей по дублю оформили Виктор Арвидссон и Адриан Кемпе. На счету защитника Владислав Гавриков результативная передача. У «Блюз» дублем отметился Джордан Кайру. Павел Бучневич забил гол и сделал результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 7:6 (5:1, 0:3, 2:2) Голы: Арвидссон — 23 (Фиала, Дано), 0:27 — 1:0. Иафалло — 12 (бол., Арвидссон, Дано), 2:48 — 2:0. Кемпе — 35 (мен., Мур), 7:35 — 3:0. Саад — 18 (бол., Томас, Блэй), 8:04 — 3:1. Арвидссон — 24 (бол., Дурзи), 14:30 — 4:1. Мур — 9 (бол., Дано, Дурзи), 16:22 — 5:1. Фолк — 9 (Питлик), 23:09 — 5:2. Бучневич — 24 (Блэй, Росен), 36:05 — 5:3. Кайру — 32 (бол., Томас, Фолк), 37:35 — 5:4. Кемпе — 36 (Гавриков), 44:37 — 6:4. Капанен — 14 (Бучневич, Ледди), 48:11 — 6:5. Даути — 8 (бол., Фиала), 48:50 — 7:5. Кайру — 33 (Шенн, Крюг), 59:11 — 7:6Вратари: Копли — Хофер (Биннингтон, 16:22, 58:50 — 59:11, 59:14)Штраф: 4-20Броски: 31 (17+8+6) — 22 (11+6+5)

«Лос‑Анджелес» набрал 96 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Сент‑Луис» с 72 очками идет на 12‑й строчке.