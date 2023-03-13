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  • 15:19
    • Канада и США выступают за возвращение сборной России на ЧМ по хоккею
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    Быков: Не иметь на ЧМ сборную России — это недостаток зрительского интереса

    Хоккей Сборная России
    Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков отреагировал на новость о том, что США и Канада поддержали идею возвращения сборной России на чемпионат мира уже в 2024 году.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «Удивил ли меня голос США и Канады? И да, и нет. В силу того, что для этих стран слово "бизнес" — сакральное, превыше всего. Не иметь на чемпионате мира сборную России — это недостаток зрительского интереса, соответственно, недостаток во всем. К тому же в сборной России всегда присутствуют молодые игроки, которые потенциально могут быть интересны для НХЛ. Здесь много актуальных и важных вопросов для американцев и канадцев.

    Наши реальные шансы вернуться? Сложно сказать, как будет складываться голосование. Если взять общую политическую ситуацию, в любых организациях, где существуют американцы, они везде "давят" на другие страны при определенных голосованиях.

    Может ли это быть тенденцией после допуска наших фехтовальщиков? Может быть, есть здравый смысл в этом. В любом случае спортсмены от России — потенциальные претенденты на высокие места. Конкуренция с сильными командами и спортсменами приводит к эволюции спорта, где появляются новые рекорды, чемпионы и технологии.

    Сейчас сложная мировая ситуация. Одни смешивает политику, другие — нет. Как видим, Чехия, Швеция и прибалтийские страны — против. Будем надеяться, независимо от всех событий, что спорт жил, живет и будет жить», — приводит слова Быкова Sport24.

    В феврале 2022 года совет IIHF отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Россию лишили права проведения молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

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