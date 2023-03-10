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    Федоров: Нелегкая игра сложилась, но нашли силы завершить ее правильно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал свой комментарий относительно поединка против «Северстали» в рамках плей-офф КХЛ (4:3).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Нелёгкая игра сложилась, но нашли силы завершить её правильно. Готовимся дальше. Много после предыдущего матча говорить не пришлось, но пару предложений мы сказали. Плюс ребята понимают, что результат той игры был практически сделан в первом периоде. Не думаю, что они были в иллюзиях. Мы старались донести им, что каждая игра в плей-офф имеет абсолютно разное значение.

    После третьей шайбы потеряли концентрацию или решили, что уже можно играть не в полную силу? Всё, наверное, имеет место быть, но я не утверждаю. В спокойной обстановке наш тренерский штаб изучит сегодняшний матч, особенно начиная со второго периода, где у нас было преимущество в два игрока. На мой взгляд, с этого момента началась та стадия игры, где ни ребята, ни болельщики, ни тренерский штаб не понимали, что вообще происходит, что мы делаем.

    В концовке тянули время? Было удаление соперника, ребята играли "шесть на пять". Это единственный момент, который я помню, где мы пытались не спешить с раскатом и входом в чужую зону. Мы долго готовили раскат, вошли в зону, создали один или два момента. В результате наш игрок решил после отскока шайбы послать её вдоль площадки соперника. На этом всё закончилось. В плане какой-то задержки со стороны это именно так и смотрелось, но это не была задержка. Ребята прекрасно знают систему обороны в зоне команды соперника и готовили раскат, чтобы войти в зону и сыграть "шесть на пять", — цитирует Федорова "Чемпионат".

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    • Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 12 марта в Череповце.

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