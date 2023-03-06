Кудашов: В хоккее если выигрываешь пятак, выигрываешь игру

Главный тренер «подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «» (3:0).

«Когда мы играли в Нижнем Новгороде, я выделял атмосферу, которая там была. Сегодня хочу тоже самое сказать про нашу московскую атмосферу и поблагодарить и нижегородских болельщиков, которые приехали. Сегодня была битва болельщиков и наша на льду. Довольны победой, довольны игрой.

"Торпедо" и с пятака забивали, и много моментов создали, да они и сегодня пытались отличиться на пятаке. Естественно, все голы забиваются с пятака, мы делали акценты и перед прошлой игрой, и перед сегодняшней. Я уверен, что и дальше так будет продолжаться. В хоккее вообще если выигрываешь пятак, выигрываешь игру», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо».

После этого матча «Динамо» вышло вперед в серии плей-офф с «Торпедо» — 2:1. Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.