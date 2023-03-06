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    Кудашов: В хоккее если выигрываешь пятак, выигрываешь игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо
    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо» (3:0).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Когда мы играли в Нижнем Новгороде, я выделял атмосферу, которая там была. Сегодня хочу тоже самое сказать про нашу московскую атмосферу и поблагодарить и нижегородских болельщиков, которые приехали. Сегодня была битва болельщиков и наша на льду. Довольны победой, довольны игрой.

    "Торпедо" и с пятака забивали, и много моментов создали, да они и сегодня пытались отличиться на пятаке. Естественно, все голы забиваются с пятака, мы делали акценты и перед прошлой игрой, и перед сегодняшней. Я уверен, что и дальше так будет продолжаться. В хоккее вообще если выигрываешь пятак, выигрываешь игру», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо».

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    • После этого матча «Динамо» вышло вперед в серии плей-офф с «Торпедо» — 2:1. Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.

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