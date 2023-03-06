Федоров: Немножко усложнили себе задачу

Главный тренерпрокомментировал поражение от «» (3:5) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Хорошая игра, волнами, боевая игра. Соперника — с победой. Опять же мы имели все возможности выйти вперед, сохранить наше преимущество. К сожалению, не получилось. Немножко усложнили себе задачу. Мы верим в себя, верим в свою игру. Готовимся в штатном режиме. Следующая игра для нас будет очень важной. ЦСКА — вперед.

Это хоккей. Я думаю, для нас это не сложная ситуация, тем не менее, мы ищем свою игру. Все наши ребята прекрасно знают, что с собой свою арену не возьмешь на выезд, поэтому всегда надо выигрывать в гостях. В этом смысле мы прошли очень хороший путь в прошлом году. Я надеюсь, нам удастся сделать определенные шаги в этом направлении, и дальше сыграть, как мы можем, умеем. И сделать результат», — приводит слова Федорова официальный сайт «Северстали».

«Северсталь» вышла вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 8 марта в Череповце.