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    Федоров: Немножко усложнили себе задачу

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Северстали» (3:5) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Хорошая игра, волнами, боевая игра. Соперника — с победой. Опять же мы имели все возможности выйти вперед, сохранить наше преимущество. К сожалению, не получилось. Немножко усложнили себе задачу. Мы верим в себя, верим в свою игру. Готовимся в штатном режиме. Следующая игра для нас будет очень важной. ЦСКА — вперед.

    Это хоккей. Я думаю, для нас это не сложная ситуация, тем не менее, мы ищем свою игру. Все наши ребята прекрасно знают, что с собой свою арену не возьмешь на выезд, поэтому всегда надо выигрывать в гостях. В этом смысле мы прошли очень хороший путь в прошлом году. Я надеюсь, нам удастся сделать определенные шаги в этом направлении, и дальше сыграть, как мы можем, умеем. И сделать результат», — приводит слова Федорова официальный сайт «Северстали».

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