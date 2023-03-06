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    «Северсталь» переиграла ЦСКА и вышла вперед в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь ЦСКА
    В третьем матче серии плей-офф КХЛ «Северсталь» в родных стенах переиграла ЦСКА со счетом 5:3.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На голы Адама Лишки, Егора Морозова, Даниила Вовченко (дважды) и Александра Петунина гости ответили точными бросками Михаила Григоренко, Антона Слепышева и Максима Мамина.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    «Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
    Голы: Григоренко — 3 (бол., Окулов), 13:10 — 0:1. Лишка — 1 (Иванцов, Морозов), 16:01 — 1:1. Слепышев — 1 (Карнаухов, Макаров), 19:20 — 1:2. Морозов — 1 (бол., Пыленков, Пресс), 22:36 — 2:2. Мамин — 1 (Григоренко), 28:10 — 2:3. Вовченко — 1 (Гераськин, Петунин), 28:19 — 3:3. Вовченко — 2 (бол., Пыленков, Петунин), 44:10 — 4:3. Петунин — 1 (п.в., Рожков), 58:48 — 5:3Вратари: Самонов — Шарыченков (Рейдеборн, 40:00, 58:31 — 58:48)Штраф 6 — 8Броски: 19 — 43

    «Северсталь» вышла вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 8 марта в Череповце.

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