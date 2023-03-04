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    «Торпедо» разгромило московское «Динамо»

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    «Торпедо» у себя дома победило московское «Динамо» со счетом 5:2 во втором матче 1/4 плей-офф Западной конференции.

    «Торпедо» разгромило московское «Динамо»
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    В составе победителей по голу в свой актив записали Владислав Фирстов, Андрей Белевич, Максим Федотов, Кирилл Воронин и Николай Коваленко.

    Максим Джиошвили и Дмитрий Рашевский забили за «Динамо».

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
    Голы: Фирстов — 1 (бол., Бокун, Ян), 2:23 — 1:0. Белевич — 1 (Ларионов, Буренов), 6:00 — 2:0. Джиошвили — 2 (Каблуков), 24:21 — 2:1. Федотов — 1 (Летунов, Воронин), 43:35 — 3:1. Воронин — 1 (Конюшков), 46:23 — 4:1. Рашевский — 1 (бол., Кодола, Миронов), 54:44 — 4:2. Коваленко — 2 (п.в.), 56:34 — 5:2Вратари: Кульбаков — Коновалов (К.Л. Волков, 6:00, 54:35 — 54:44, 55:53 — 56:34)Штраф: 23 — 25Броски: 26 (9+7+10) — 39 (12+17+10)

    Таким образом, нижегородцы сравняли счет в серии и теперь он составляет 1:1. Ответный поединок состоится в Москве 6 марта.

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