«Айлендерс» разгромил «Детройт» в домашнем матче НХЛ

Илья Сорокин Фото: globallookpress.com
В составе «островитян» точнее всех оказался защитник Андерс Ли. Разгромный счет помогли сделать Ноа Добсона и Зака Паризе.
Гостям удалось размочить счет благодаря шайбе Дилана Ларкина.
Российский вратарь хозяев Илья Сорокин набрал 22 сейва в 23 бросках за игру.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
Голы: Ларкин — 23 (бол., Зайдер, Фаббри), 38:59 — 0:1. Паризе — 16 (Ахо, Палмиери), 42:11 — 1:1. Ли — 23 (Фэшинг, Сизикас), 44:39 — 2:1. Палмиери — 10 (бол., Добсон, Нельсон), 55:41 — 3:1. Ли — 24 (Бэйли), 57:21 — 4:1Вратари: Сорокин — ХелльбергШтраф: 6 — 4Броски: 36 (16+9+11) — 23 (6+6+11)
«Айлендерс» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции с 72 очками, «Детройт» находится на 13-й позиции с 65 баллами.