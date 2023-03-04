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    «Айлендерс» разгромил «Детройт» в домашнем матче НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Детройт Ред Уингз
    В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1 разгромил «Детройт».

    Илья Сорокин
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    Илья Сорокин

    В составе «островитян» точнее всех оказался защитник Андерс Ли. Разгромный счет помогли сделать Ноа Добсона и Зака Паризе.

    Гостям удалось размочить счет благодаря шайбе Дилана Ларкина.

    Российский вратарь хозяев Илья Сорокин набрал 22 сейва в 23 бросках за игру.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
    Голы: Ларкин — 23 (бол., Зайдер, Фаббри), 38:59 — 0:1. Паризе — 16 (Ахо, Палмиери), 42:11 — 1:1. Ли — 23 (Фэшинг, Сизикас), 44:39 — 2:1. Палмиери — 10 (бол., Добсон, Нельсон), 55:41 — 3:1. Ли — 24 (Бэйли), 57:21 — 4:1Вратари: Сорокин — ХелльбергШтраф: 6 — 4Броски: 36 (16+9+11) — 23 (6+6+11)

    «Айлендерс» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции с 72 очками, «Детройт» находится на 13-й позиции с 65 баллами.

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