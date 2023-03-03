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    Гавриков оценил свой дебют за «Лос-Анджелес» в матче НХЛ с «Монреалем»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Лос-Анджелес Кингз Монреаль Канадиенс
    Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:2). В той встрече россиянин дебютировал за новую команду.

    Владислав Гавриков
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    Владислав Гавриков

    «Сначала было немного странно, потому что давно не играл, но после пары смен всё пришло в норму. Всё здорово, меня тепло приняли партнёры и фанаты. Всё идеально.

    Уокер — идеальный партнёр по обороне, как и все остальные, тут очень мастеровитая команда. Он мне много помогал сегодня», — цитирует Гаврикова пресс-служба калифорнийского клуба.

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    • Напомним, что совсем недавно Гавриков перешел из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес». В нынешнем сезоне защитник сыграл 52 матча, забил 3 гола и сделал 7 голевые передачи при показателе полезности «-8».

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