Гавриков оценил свой дебют за «Лос-Анджелес» в матче НХЛ с «Монреалем»

Защитникпрокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с(3:2). В той встрече россиянин дебютировал за новую команду.

«Сначала было немного странно, потому что давно не играл, но после пары смен всё пришло в норму. Всё здорово, меня тепло приняли партнёры и фанаты. Всё идеально.

Уокер — идеальный партнёр по обороне, как и все остальные, тут очень мастеровитая команда. Он мне много помогал сегодня», — цитирует Гаврикова пресс-служба калифорнийского клуба.

Напомним, что совсем недавно Гавриков перешел из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес». В нынешнем сезоне защитник сыграл 52 матча, забил 3 гола и сделал 7 голевые передачи при показателе полезности «-8».