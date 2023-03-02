Гавриков об обмене в «Лос-Анджелес»: Долго провел в ожидании, теперь можно двигаться дальше

Российский защитниквысказался о своем обмене из

«Какие были первые эмоции после объявления об обмене в "Лос-Анджелес"? Эмоции были смешанными, потому что не было понятно, когда и что произойдёт. Очень долго я провёл в ожидании, просто тренировался с командой.

Было облегчение, что всё это закончилось и можно двигаться дальше. То, что меня обменяют в "Лос-Анджелес", узнал буквально в день обмена, за три-четыре часа до того, как это случилось. Было ещё несколько команд, которые претендовали на меня. "Лос-Анджелес" был первым.

Что чувствуешь, когда меняют на легенду клуба, Куика, который отыграл там 16 сезонов? Это на самом деле невероятно. Человек очень заслуженный, который много выиграл и столько лет отыграл в одном клубе.

Настоящая легенда "Лос-Анджелеса". Думаю, фанаты были разочарованы его обменом», — цитирует Гаврикова Sport24.

Контракт Гаврикова с зарплатой в 2.8 млн. евро заканчивается после нынешнего сезона. В сезоне 2022/2023 защитник сыграл 52 матча за «Коламбус», забил 3 гола и сделал 7 голевых передач при показателе полезности «-8».