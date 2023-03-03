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    Билялетдинов: Никто не собирается уступать, но нужно всё же контролировать свои эмоции

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итог матча против «Нефтехимика» (4:1) в первом раунде плей-офф КХЛ.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Игра была чрезмерно эмоциональная, всё было — и потасовки, и удаления. Понятно, что никто не собирается уступать, но нужно всё же контролировать свои эмоции и играть правильно. С учётом того, что в прошлом матче мы первый период сыграли неудачно, конечно, акцентировали на этом внимание. Было хорошее начало, ребята справились.

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    • Такие массовые драки, как во втором периоде, добавляют задора команде? Задора добавляют, да. Мера ответственности здесь должна быть намного выше, конечно. Некоторые вещи нужно просто убирать, этого не должно быть. Будем работать.

    Очень много удалений было сегодня, хотя эта проблема уходила в конце регулярного чемпионата? Вы внимательно смотрели игру? Удаления были, согласен, с обеих сторон. Много удалений, такого не должно быть. Из-за одной драки лишились Александра Радулова на 17 минут? Без лидера и капитана, конечно, сложно. Но зато он вздохнул, готовится теперь к следующему матчу», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

    Теперь счет в серии стал 1-1. Команды переезжают в Нижнекамск, где проведут два следующих матча.

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