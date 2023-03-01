«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в первом матче серии плей-офф

В стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛиз Владивостока на выезде неожиданно переиграл уфимскийсо счетом 2:1.

В основное время соперники обменялись заброшенными шайбами, а в овертайме «Адмирал» смог еще раз поразить ворота соперника усилиями Прохора Корбита и вырвать победу.

КХЛ. 1/4 финала конференций «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Файзуллин — 1 (Грачев, Метальников), 25:05 — 0:1. Хмелевский — 1 (бол., Кадейкин, Науменков), 37:50 — 1:1. Корбит — 1 (Шэн, Сидляров), 76:51 — 1:2Вратари: Ежов — СеребряковБроски: 56 (13+15+14+14) — 32 (7+8+9+8)Штраф: 6 — 8

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая игра пройдет 3 марта.