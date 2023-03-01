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    Бобровский прокомментировал свой рекорд в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг
    Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал то, что установил рекорд НХЛ по победам среди российских вратарей.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    Накануне «Флорида» в гостях победила «Тампа-Бэй» со счетом 4:1. Бобровский в этой встрече отразил 29 бросков из 30 и и одержал 354-ю победу в лиге.

    «Мы отлично оборонялись — особенно в третьем периоде. Мы все вместе собрались в этот момент. Это огромная победа для нас. Надеюсь, дальше продолжим в том же духе.

  • Бобровский установил рекорд в НХЛ
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    • Арена в Тампе — отличное сооружение. Она просто наэлектризована. Здесь интересно играть. Но еще интереснее побеждать», — цитирует Бобровского пресс-служба «Флориды».

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