Бобровский прокомментировал свой рекорд в НХЛ

Голкипер «Флориды»прокомментировал то, что установил рекорд НХЛ по победам среди российских вратарей.

Накануне «Флорида» в гостях победила «Тампа-Бэй» со счетом 4:1. Бобровский в этой встрече отразил 29 бросков из 30 и и одержал 354-ю победу в лиге.

«Мы отлично оборонялись — особенно в третьем периоде. Мы все вместе собрались в этот момент. Это огромная победа для нас. Надеюсь, дальше продолжим в том же духе.

Арена в Тампе — отличное сооружение. Она просто наэлектризована. Здесь интересно играть. Но еще интереснее побеждать», — цитирует Бобровского пресс-служба «Флориды».