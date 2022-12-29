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    Нападающий «Металлурга» Лайпсик уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

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    Нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик высказал мнение о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Овечкин — настоящая машина. С возрастом он не сбавил и не похоже, что собирается останавливаться.

    Он великолепный игрок, великолепный человек. Я очень рад, что Овечкин уже на втором месте в списке лучших.

    Он побьет рекорд Гретцки по голам. Без сомнений», — приводит слова Лайпсика РИА Новости.

    Напомним, что 24 декабря в матче против «Виннипега» (4:1) Овечкин оформил дубль и обогнал Горди Хоу по голам (801). Сейчас у российского хоккеиста 802 гола. До рекорда Уэйна Гретцки осталось забил 93 шайбы.

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