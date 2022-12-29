Нападающий «Металлурга» Лайпсик уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Нападающийвысказал мнение о погонеза рекордомпо голам в НХЛ.

«Овечкин — настоящая машина. С возрастом он не сбавил и не похоже, что собирается останавливаться.

Он великолепный игрок, великолепный человек. Я очень рад, что Овечкин уже на втором месте в списке лучших.

Он побьет рекорд Гретцки по голам. Без сомнений», — приводит слова Лайпсика РИА Новости.

Напомним, что 24 декабря в матче против «Виннипега» (4:1) Овечкин оформил дубль и обогнал Горди Хоу по голам (801). Сейчас у российского хоккеиста 802 гола. До рекорда Уэйна Гретцки осталось забил 93 шайбы.