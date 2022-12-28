«Барыс» в гостях одолел «Сибирь»

Никита Михайлис Фото: globallookpress.com
Счет в матче открыла новосибирская «Сибирь». На 30-й минуте Александр Шаров завершил комбинацию своей команды.
Спустя минуту игрового времени хоккеист «Барыса» Джереми Бракко реализовал преимущество и сравнял счет — 1:1.
В третьем периоде казахстанской команде удалось выйти вперед. Нападающий команды Никита Михайлис забил победную шайбу для своей команды. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Барыса».
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Сибирь» (Новосибирск) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
Голы: Шаров — 20 (Пьянов), 30:06 — 1:0. Бракко — 10 (бол. Грант, Вей), 31:34 — 1:1. Михайлис — 6 (Вей), 44:59 — 1:2Вратари: Костин — ГудачекБроски: 28 (11+9+8) — 21 (9+9+3)Штраф: 6 — 6
После этого матча «Сибирь» располагается на 3-м месте Востока (55 очков). «Барыс» занимает 8-е место (43).