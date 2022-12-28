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    Федоров о победе над СКА: Мы нашли силы и характер в третьем периоде

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды с матче КХЛ со СКА (3:2).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Мы сегодня через многое прошли, нашли силы и характер в третьем периоде. Реализовали не ве все качественные моменты, которые создали в первых двух периодах, но считаю, мы были в игре.

    Играли чуть лучше в распоряжении шайбой из-под давления. Но соперник создал нам хорошие трудности, мы получили огромный опыт, посмотрели новых ребят. В третьем собрались и переломили ход матча.

    У нас серьёзная серия с лидерами чемпионата России, готовимся дальше.

    Стал ли матч 2:6 со СКА переломным? Не хотелось бы возвращаться к тем временам. Реально всё из рук падало в том матче, начало не получилось, во втором и третьем периоде показали определённую игру, но проиграли.

    Дно, не дно, но все те вещи разобрали, объяснили, что так нельзя начинать, но с первым периодом ещё немного боремся. Сегодня было чуть получше. Соперник был свежее, быстрее, но мы первыми создали качественные моменты.

    После этого серия из двух игр не совсем для нас сложилась — первыми пропустили с "Локомотивом", сегодня тоже пропустили лёгкий гол. Не сработали наши нападающие на линии броска. Тем не менее, весь опыт — это опыт, и мы обязаны его пройти и сделать выводы, направить ребят на позитивную работу.

    Всё решается позже, во втором сегменте чемпионата. Нам удалось показать, почему проиграли, что будет работать, наши сильные стороны, создать сегмент, который необходим в каждом матче.

    Играешь три зоны и с шайбой, и без шайбы. Парни понимают, что делать, но не всегда получается. Рад, что сегодня первый период был более успешным в последней серии игр», — передает слова Федорова Чемпионат.

    СКА находится на 1-м месте турнирной таблицы Запада (73 очка). ЦСКА занимает 3-ю строчку (59).

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