Федоров о победе над СКА: Мы нашли силы и характер в третьем периоде

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды с матче КХЛ со(3:2).

«Мы сегодня через многое прошли, нашли силы и характер в третьем периоде. Реализовали не ве все качественные моменты, которые создали в первых двух периодах, но считаю, мы были в игре.

Играли чуть лучше в распоряжении шайбой из-под давления. Но соперник создал нам хорошие трудности, мы получили огромный опыт, посмотрели новых ребят. В третьем собрались и переломили ход матча.

У нас серьёзная серия с лидерами чемпионата России, готовимся дальше.

Стал ли матч 2:6 со СКА переломным? Не хотелось бы возвращаться к тем временам. Реально всё из рук падало в том матче, начало не получилось, во втором и третьем периоде показали определённую игру, но проиграли.

Дно, не дно, но все те вещи разобрали, объяснили, что так нельзя начинать, но с первым периодом ещё немного боремся. Сегодня было чуть получше. Соперник был свежее, быстрее, но мы первыми создали качественные моменты.

После этого серия из двух игр не совсем для нас сложилась — первыми пропустили с "Локомотивом", сегодня тоже пропустили лёгкий гол. Не сработали наши нападающие на линии броска. Тем не менее, весь опыт — это опыт, и мы обязаны его пройти и сделать выводы, направить ребят на позитивную работу.

Всё решается позже, во втором сегменте чемпионата. Нам удалось показать, почему проиграли, что будет работать, наши сильные стороны, создать сегмент, который необходим в каждом матче.

Играешь три зоны и с шайбой, и без шайбы. Парни понимают, что делать, но не всегда получается. Рад, что сегодня первый период был более успешным в последней серии игр», — передает слова Федорова Чемпионат.

СКА находится на 1-м месте турнирной таблицы Запада (73 очка). ЦСКА занимает 3-ю строчку (59).