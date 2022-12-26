«Магнитка» по буллитам уступила «Трактору»

В составе «Магнитки» в основное время отличились нападающие Андрей Чибисов, Денис Зернов, Николай Голдобин и защитник Коди Керран. По две голевые передачи в активе Голдобина и форварда Филиппа Майе.
За «Трактор» дубль оформил нападающий Теему Пулккинен, еще по шайбе забросили форварды Сергей Калинин и Никита Сошников. Победный буллит на счету Максима Шабанова.
По два ассиста в активе нападающих Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева, а также защитника Роберта Хэмилтона.
Отметим, что в составе «Трактора» дебютировал голкипер Кирилл Устименко, но в серии буллитов его заменил Илья Проскуряков.
«Металлург» набрал 58 очков и продолжает занимать второе место в Восточной конференции, у «Тратора» 40 очков и десятое место там же..Stat1Match «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)