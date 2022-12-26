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    «Магнитка» по буллитам уступила «Трактору»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Трактор
    Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение по буллитам от челябинского «Трактора» (4:5 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе «Магнитки» в основное время отличились нападающие Андрей Чибисов, Денис Зернов, Николай Голдобин и защитник Коди Керран. По две голевые передачи в активе Голдобина и форварда Филиппа Майе.

    За «Трактор» дубль оформил нападающий Теему Пулккинен, еще по шайбе забросили форварды Сергей Калинин и Никита Сошников. Победный буллит на счету Максима Шабанова.

    По два ассиста в активе нападающих Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева, а также защитника Роберта Хэмилтона.

    Отметим, что в составе «Трактора» дебютировал голкипер Кирилл Устименко, но в серии буллитов его заменил Илья Проскуряков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Чибисов — 8 (Карри, Кошелев), 6:29 — 1:0. Пулккинен — 12 (Горюнов-Рольгизер), 6:58 — 1:1. Зернов — 11 (бол., Майе, Голдобин), 12:15 — 2:1. Голдобин — 10 (Майе, Лайпсик), 24:26 — 3:1. Пулккинен — 13 (бол., Хэмилтон, Бывальцев), 37:47 — 3:2. Калинин — 6 (бол., Бурдасов, Хэмилтон), 43:13 — 3:3. Сошников — 2 (Бурдасов, Бывальцев), 45:02 — 3:4. Керран — 4 (Еременко, Голдобин), 53:15 — 4:4Победный буллит: ШабановВратари: Паскуале (64:58) — УстименкоБроски: 32 (10+7+12+3) — 34 (11+13+9+1)Штраф: 8 — 8

    «Металлург» набрал 58 очков и продолжает занимать второе место в Восточной конференции, у «Тратора» 40 очков и десятое место там же..Stat1Match «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

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