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    Хохлачев: С приходом Гришина молодые хоккеисты стали лучше играть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев рассказал, как изменилась играть московской команды с приходом главного тренера Игоря Гришина.

    Александр Хохлачев
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    Александр Хохлачев

    «Изменения, которые внёс Игорь Гришин, — больше про тактику или про психологию? Я думаю, что вначале речь только про психологию, потому что он только пришёл — и мы начали сразу играть.

    Постепенно с каждым днём он менял тактический рисунок. Как я сказал, много молодых ребят, которые прошли через "Химик", и, думаю, с его приходом они начали играть лучше», — рассказал Хохлачев Чемпионату.

    После 42 матчей в нынешнем сезоне КХЛ «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Запада.

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