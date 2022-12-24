Хохлачев: С приходом Гришина молодые хоккеисты стали лучше играть

Нападающийрассказал, как изменилась играть московской команды с приходом главного тренера

«Изменения, которые внёс Игорь Гришин, — больше про тактику или про психологию? Я думаю, что вначале речь только про психологию, потому что он только пришёл — и мы начали сразу играть.

Постепенно с каждым днём он менял тактический рисунок. Как я сказал, много молодых ребят, которые прошли через "Химик", и, думаю, с его приходом они начали играть лучше», — рассказал Хохлачев Чемпионату.

После 42 матчей в нынешнем сезоне КХЛ «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Запада.