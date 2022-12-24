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    Московское «Динамо» одолело «Трактор» в овертайме

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    Московское «Динамо» взяло вверх над «Трактором» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Андрей Миронов
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    Андрей Миронов

    На 7-й минуте матча счет открыли хозяева. Отличился нападающий Александр Скоренов с передачи Джордана Уила.

    Спустя минуту игрового времени челябинцы сравняли счет. Гол на счету Теэму Пулккинена. Ближе к концу первого периода «Трактор» и вовсе вышел вперед благодаря шайбе Алексея Бывальцева.

    Уже на 37-й минуте матча защитник «Динамо» Андрей Миронов сравнял счет — 2:2 по итогам второго периода.

    В самом начале третьего отрезка матча челябинская команда вышла вперед. Отличился новичок команды Никита Сошников.

    На 48-й минуте игры динамовцы реализовали большинство и вновь сравняли счет. Гол на счету Егора Мартынова.

    В дополнительное время сильнее оказалась московская команда. Второй гол забил защитник «Динамо» Андрей Миронов. Итоговый счет 4:3 в пользу москвичей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Скоренов — 5 (бол. Уил), 07:44 — 1:0. Пулккинен — 11 (бол. Бурдасов, Хэмилтон), 08:47 — 1:1. Бывальцев — 12 (Бурдасов, Сошников), 16:52 — 1:2. Миронов — 6 (Буруянов, Волков), 37:25 — 2:2. Сошников — 1 (Бурдасов, Бывальцев), 40:12 — 2:3. Мартынов — 5 (Менелл, Уил), 48:14 — 3:3. Миронов — 7 (Лилья, Уил), 60:33 — 4:3Вратари: Коновалов — МыльниковБроски: 43 (9+14+18+2) — 27 (10+12+5+0)Штраф: 10 — 10

    После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице Запада (55 очков). «Трактор» расположился на 10-й строчке Востока (38).

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