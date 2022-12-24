Московское «Динамо» одолело «Трактор» в овертайме

На 7-й минуте матча счет открыли хозяева. Отличился нападающий Александр Скоренов с передачи Джордана Уила.
Спустя минуту игрового времени челябинцы сравняли счет. Гол на счету Теэму Пулккинена. Ближе к концу первого периода «Трактор» и вовсе вышел вперед благодаря шайбе Алексея Бывальцева.
Уже на 37-й минуте матча защитник «Динамо» Андрей Миронов сравнял счет — 2:2 по итогам второго периода.
В самом начале третьего отрезка матча челябинская команда вышла вперед. Отличился новичок команды Никита Сошников.
На 48-й минуте игры динамовцы реализовали большинство и вновь сравняли счет. Гол на счету Егора Мартынова.
В дополнительное время сильнее оказалась московская команда. Второй гол забил защитник «Динамо» Андрей Миронов. Итоговый счет 4:3 в пользу москвичей.
После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице Запада (55 очков). «Трактор» расположился на 10-й строчке Востока (38).