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    Вудкрофт: Нереализация двойного большинства стала ключевым моментом в поражении

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» Кгэйг Вудкрофт рассказал причины поражения от московских одноклубников (0:2).

    Крэйг Вудкрофт
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    Крэйг Вудкрофт

    «Думаю, что команда хорошо провела все 60 минут. Мы не давали сопернику большого количества шансов, но сейчас идут равные игры, и во многом всё решает большинство, которое у нас сегодня было беззубым.

    Именно нереализация двойного большинства стала ключевым моментом в сегодняшнем поражении.

    Почему так мало бросали при игре в большинстве? Согласен с вашей постановкой вопроса, в схожем ключе думал и сам.

    Действительно парни были вялые в начале большинства, нужно было всё делать быстрее и реализовывать свои моменты, видеть линии передач и быстрее принимать решения.

    В одном из моментов их защитник поднялся на Варфоломеева, и если бы мы сделали пас вниз, то под воротами получилась бы ситуация "два в один", но решили сыграть по-другому.

    Я не критикую, но это как один из примеров того, почему у нас не получилось. Не хватало концентрации в решениях. И это ключевой момент.

    Конечно, парни знают, что нужно делать при игре в большинстве. Это 100 процентов, но я уже не помню, когда последний раз у нас было большинство "пять на три".

    Может быть, мы не так много тренировали его в последнее время, но команда знает как играть. Нужно просто реализовывать свои моменты и делать всё для того, чтобы побеждать», — передает слова Вудкрофта Чемпионат.

    После этого матча минское «Динамо» располагается на 8-м месте в турнирной таблице Запада. Московская команда занимает 5-ю строчку.

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