Сорокин повторил необычный рекорд НХЛ

«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б.

Команды не забросили ни одной шайбы в основное время и в овертайме.

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин сделал в этой встрече 46 сэйвов. Это повторение рекордного показателя в НХЛ в проигранных матчах без голов, где победу одна из команд одержала в серии буллитов. Такие серии были введены в сезоне-2005/06.

Также 46 сэйвов в проигранном в серии буллитов матче без голов делал Стив Мэйсон за «Филадельфию» против «Айлендерс» 24 ноября 2014 года.

Еще Сорокин вышел на пятое место по числу «сухих» матчей в истории франшизы с 1972 года. На его счету 13 матчей «на ноль». Лидирует Гленн Реш, который не пропустил ни одной шайбы в 25 играх.