НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Детройта», «Бостон» победил «Флориду»

«Коламбус» — «Даллас» 1:2

«Коламбус» — «Даллас» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Регулярный чемпионат НХЛ Голы: Джонстон — 8 (Сутер, Бенн), 20:55 — 0:1. Робертсон — 24 (п.в.), 58:53 — 0:2. Джонсон — 7 (Рословик, Нюквист), 59:45 — 1:2Вратари: Тарасов — ЭттингерШтраф: 0-2Броски: 28 (13+7+8) — 34 (14+13+7)

«Коламбус» — «Даллас» 1:2

«Бостон» — «Флорида» 7:3

У хозяев дублем отличился Патрис Бержерон. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе. Вместо него играл Спенсер Найт.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Флорида» — 7:3 (3:0, 2:3, 2:0) Голы: Клифтон — 3 (Холл), 10:51 — 1:0. Карло — 1 (Маршан, Бержерон), 14:04 — 2:0. Койл — 9 (Фредерик, Карло), 16:07 — 3:0. Пастрняк — 21 (бол., Бержерон, Маршан), 21:38 — 4:0. Райнхарт — 12 (Кирстед, Верхэге), 23:02 — 4:1. Э. Стаал — 2 (Форслинг, Монтур), 25:42 — 4:2. Верхэге — 17 (Райнхарт, Луостаринен), 28:22 — 4:3. Крейчи — 10 (Линдхольм, Холл), 31:50 — 5:3. Бержерон — 11 (Клифтон), 48:52 — 6:3. Бержерон — 12 (бол., Линдхольм, Маршан), 53:18 — 7:3Вратари: Ульмарк — НайтШтраф: 8-10Броски: 26 (12+7+7) — 39 (9+19+11)

«Бостон» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции с 52 очками в 31 матче. «Флорида» занимает 10-ю строчку с 34 очками в 33 играх.

«Бостон» — «Флорида» 7:3

«Вашингтон» — «Детройт» 4:3 ОТ

Победу «Вашингтону» в овертайме принес точный бросок российского защитника Дмитрия Орлова, который забил второй гол в сезоне. На счету капитана «столичных» Александра Овечкина голевой пас.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Детройт» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0) Голы: Перрон — 10 (Расмуссен, Ларкин), 7:30 — 0:1. Сундквист — 5 (бол., Берггрен, Велено), 15:36 — 0:2. Дауд — 6 (Овечкин, Густафссон), 35:35 — 1:2. Дауд — 7 (Дженсен, Обе-Кубель), 35:46 — 2:2. Раймонд — 8 (Копп, Мяяття), 44:49 — 2:3. Густафссон — 4 (Эллер, Обе-Кубель), 45:59 — 3:3. Орлов — 2 (Юханссон, Дауд), 64:38 — 4:3Вратари: Линдгрен — ХуссоШтраф: 8-8Броски: 42 (10+17+12+3) — 19 (6+7+5+1)

«Вашингтон» одержал седьмую победу в восьми последних матчах и занимает девятое место в Восточной конференции, «Детройт» — 11-е.

«Вашингтон» — «Детройт» 4:3 ОТ

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 4:3 ОТ

В составе победителей на счету российского нападающего Якова Тренина результативная передача. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) Голы: Экхольм — 2 (Новак), 4:35 — 1:0. Пулюярви — 2 (Нерс, Кэмпбелл), 8:42 — 1:1. Гросс — 3 (Тренин, Джохансен), 22:57 — 2:1. Нюджент-Хопкинс — 16 (бол., Макдэвид, Бэрри), 24:22 — 2:2. Дюшен — 8 (бол., Гранлунд, Гласс), 32:02 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 17 (бол., Макдэвид), 41:51 — 3:3. Каррье — 2, 62:12 — 4:3Вратари: Сарос — КэмпбеллШтраф: 6-4Броски: 35 (14+9+11+1) — 33 (10+13+7+3)

«Нэшвилл» прервал свою серию из шести поражений подряд и занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ. «Эдмонтон» проиграл в третьей встрече кряду и идет на седьмой строчке «Запада».

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 4:3 ОТ

«Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:0 Б

Единственный гол в серии буллитов забил Эван Родригес. Первой звездой встречи стал российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев, отразивший все 26 бросков по своим воротам. Он оформил второй «сухарь» в сезоне. Третьей звездой матча стал голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, отразивший 46 бросков. Он оформил третий «сухарь» в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Айлендерс» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Победный буллит: РодригесВратари: Георгиев — СорокинШтраф: 2-4Броски: 46 (10+15+19+2) — 26 (11+7+8+0)

«Колорадо» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и занимает седьмое место в таблице Западной конференции, «Айлендерс» идут на восьмой строчке Востока.

«Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:0 Б

«Аризона» — «Монреаль» 2:3 ОТ

Российский форвард «Канадиенс» Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1) Голы: Кофилд — 19 (Андерсон, Гуле), 20:49 — 0:1. Шмальц — 5 (Келлер), 21:24 — 1:1. Дворак — 7 (Джекай, Дадонов), 24:27 — 1:2. Маччелли — 3 (Крауз, Чикран), 27:23 — 2:2. Хоффман — 7 (Дак, Эдмундсон), 61:08 — 2:3Вратари: Веймелка — МонтембоШтраф: 4-4Броски: 39 (17+16+6+0) — 26 (5+12+7+2)

«Аризона» — «Монреаль» 2:3 ОТ

«Вегас» — «Баффало» 2:3

Регулярный чемпионат НХЛ «Вегас» — «Баффало» — 2:3 (0:0, 0:3, 2:0) Голы: Скиннер — 16 (Так, Пилут), 21:53 — 0:1. Томпсон — 26 (Фицджеральд), 27:15 — 0:2. Пилут — 1 (Окпосо, Кребс), 33:28 — 0:3. Стивенсон — 8 (Амадио, Мартинес), 43:54 — 1:3. Смит — 17 (Пьетранджело, Карлссон), 57:38 — 2:3Вратари: Хилл — ЛуукконенШтраф: 2-6Броски: 43 (10+10+23) — 18 (6+7+5)

«Вегас» — «Баффало» 2:3

«Ванкувер» — «Сент-Луис» 1:5

У «Блюз» три шайбы забросил Джордан Кайру. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил ассистентский хет-трик. Также голевой передачей отметился одноклубник и соотечественник Тарасенко Иван Барбашев. Автором единственного гола «Ванкувера» стал Илья Михеев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Сент-Луис» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) Голы: Кайру — 14 (Ледди, Тарасенко), 30:25 — 0:1. Михеев — 10 (Хьюз), 32:24 — 1:1. Уокер — 1 (Ледди, Парэйко), 33:02 — 1:2. Томас — 8 (бол., Барбашев, Кайру), 38:50 — 1:3. Кайру — 15 (бол., Тарасенко, Крюг), 41:07 — 1:4. Кайру — 16 (Томас, Тарасенко), 49:19 — 1:5Вратари: Мартин — БиннингтонШтраф: 8-10Броски: 34 (11+10+13) — 27 (12+8+7)

«Сент-Луис» выиграл четвертый матч подряд и расположился на 10-й позиции в таблице Западной конференции. «Ванкувер» занимает на 12-е место на Западе.