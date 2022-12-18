ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Хулиан АльваресАргентина — Франция. Онлайн
  • 16:35
    • Аргентина — Франция: Жиру, Мбаппе и Месси в стартовых составах команд
  • 16:21
    • Рублев проиграл Циципасу в финале турнира в Абу-Даби
  • 17:40
    • Тальяфико заменит Акунью в стартовом составе Аргентины на матч с Францией
  • 17:13
    • Месси станет рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира
  • 16:22
    • Бекхэм: Месси особенный человек на поле и за его пределами
    Все новости спорта

    Жамном о поражении от Беларуси: Мы ждали другого результата

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России Сборная Белоруссии
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов дал комментарий после поражения от Беларуси (4:5 Б).

    Алексей Жамнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Жамнов

    «Критика всегда есть, это нормальные вещи. Для любого тренера критика есть. Мы ждали другого результата.

    Сегодня поменяли немножко состав, поставили ребят, которые до этого в таких турнирах не участвовали. Наши ошибки привели нас к этому результату.

    Мы хотели выиграть, посмотреть ребят. На наше будущее, кто у нас есть в резерве. Все ребята на турнире были в нашем распоряжении, все играют здорово в регулярном чемпионате КХЛ, мы хотели посмотреть их на другом уровне.

    Клубный хоккей и хоккей сборных — разный, это сказывается на всех нюансах. Для нас это бесценный опыт. Есть те ребята, от которых мы жали чуть большего, но претензий не имею права никому предъявлять. Все выкладывались.

    Есть ребята, которые летят ночным рейсом домой, плюс две игры подряд. Никто на это ссылаться не собирается, но такие моменты есть.

    Волнение всегда присутствует у любого тренера, когда он стоит на лавке и переживает за команду. Пришлось нам три раза отыгрываться, это лишняя трата сил.

    Начались поперечные пасы, надо было сыграть проще в зоне атаки», — передает слова Чемпионат.

  • Россия обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала
  • Читайте по теме

    • Напомним, что сборная России уступила Беларуси в Кубке Первого канала в серии буллитов (4:5 Б).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция защитит титул в нескучной игре
  • Аргентина — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Аргентина уверенно одолеет «трехцветных»
  • Аргентина — Франция. Прогноз и ставки
  • 6.10
    •
  • «Авангард» прервет беспроигрышную серию «Салавата» и прекратит собственные страдания
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аргентина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Аргентина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Торонто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  3.33
  • Прогноз на матч Сиэтл — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие