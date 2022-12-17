ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Килиан МбаппеСмена эпохи. Месси, Мбаппе и неудобное соперничество, основанное на взаимном уважении
  • 19:54
    • Гол Оршича принес Хорватии 3-е место на чемпионате мира в Катаре
  • 19:28
    • Рублев обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Абу-Даби
  • 18:35
    • «Атлетико» не продаст Облака и Гризманна в ближайшее трансферное окно
  • 18:06
    • «Манчестер Юнайтед» предложит ПСВ € 50 млн за Гакпо
  • 17:49
    • Россия обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала
    Все новости спорта

    Жамнов: Через какое-то время мы вернемся на международную арену и нам надо понимать, с кем идти дальше

    Хоккей Сборная России Сборная Казахстана Чемпионат мира по хоккею-2022
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги матча с Казахстаном (6:2) на Кубке Первого канала.

    Алексей Жамнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Жамнов

    «Мы пригласили ребят, которые впервые играют в сборной на таком турнире. Хотели посмотреть, как они будут выглядеть. Все-таки есть давление, когда надеваешь майку сборной. Это не клубный уровень.

    Ясно, что игроки сборной Казахстана представлены из "Барыса". Но когда они надевают майку сборной, то все меняется. Это было видно по началу нашей игры. Волнение присутствовало. Потом ребята адаптировались и стало проще.

    В матче с Беларусью будет ротация, поменяем некоторые сочетания. Посмотрим других ребят, которые сегодня не играли.

    Турнир имеет большое значение. У нас нет большого календаря международных матчей с другими соперниками. Надо использовать то, что есть. Хотим за два матча посмотреть на новых ребят.

    Мы должны смотреть в будущее. Через какое-то время мы вернемся на международную арену и нам надо понимать, с кем идти дальше», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Марокканцы серьезно отнесутся к утешительному финалу
  • Хорватия — Марокко. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Франция защитит титул в нескучной игре
  • Аргентина — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сборная Марокко обескуражит хорватов
  • Хорватия — Марокко. Прогноз и ставки
  • 5.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аргентина — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Кахрамонов
  • Бокс
  • Завтра в 01:20
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Сучжоу Донву
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Хьюстон — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кливленд — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие