Жамнов: Через какое-то время мы вернемся на международную арену и нам надо понимать, с кем идти дальше

Главный тренер сборной Россииподвел итоги матча с Казахстаном (6:2) на Кубке Первого канала.

«Мы пригласили ребят, которые впервые играют в сборной на таком турнире. Хотели посмотреть, как они будут выглядеть. Все-таки есть давление, когда надеваешь майку сборной. Это не клубный уровень.

Ясно, что игроки сборной Казахстана представлены из "Барыса". Но когда они надевают майку сборной, то все меняется. Это было видно по началу нашей игры. Волнение присутствовало. Потом ребята адаптировались и стало проще.

В матче с Беларусью будет ротация, поменяем некоторые сочетания. Посмотрим других ребят, которые сегодня не играли.

Турнир имеет большое значение. У нас нет большого календаря международных матчей с другими соперниками. Надо использовать то, что есть. Хотим за два матча посмотреть на новых ребят.

Мы должны смотреть в будущее. Через какое-то время мы вернемся на международную арену и нам надо понимать, с кем идти дальше», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».