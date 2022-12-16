Гашек отправит в НХЛ письмо с просьбой об отстранении россиян

Известный чешский вратарьзаявил, что в ближайшее время направит в НХЛ письмо по поводу участия в лиге хоккеистов из России.

«Сегодня завершил письмо в НХЛ, WTA и ATP. Я переведу на английский язык в ближайшие несколько дней.

На этот раз я представлю его публике, а не как в марте, когда я писал только в НХЛ (Гэри Беттмэну)», — написал Гашек в своих соцсетях.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» также планирует отправить письмо в мужскую и женскую ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP и WTA).

Ранее Гашек уже призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов.

ИИХФ в марте объявила об отстранении сборных России и Беларуси от международных турниров, а также отняла у России право проведения молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года.