Гашек отправит в НХЛ письмо с просьбой об отстранении россиян

Доминик Гашек Фото: globallookpress.com
«Сегодня завершил письмо в НХЛ, WTA и ATP. Я переведу на английский язык в ближайшие несколько дней.
На этот раз я представлю его публике, а не как в марте, когда я писал только в НХЛ (Гэри Беттмэну)», — написал Гашек в своих соцсетях.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» также планирует отправить письмо в мужскую и женскую ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP и WTA).
Ранее Гашек уже призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов.
ИИХФ в марте объявила об отстранении сборных России и Беларуси от международных турниров, а также отняла у России право проведения молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года.