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    • Гашек отправит в НХЛ письмо с просьбой об отстранении россиян
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    Гашек отправит в НХЛ письмо с просьбой об отстранении россиян

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    Известный чешский вратарь Доминик Гашек заявил, что в ближайшее время направит в НХЛ письмо по поводу участия в лиге хоккеистов из России.

    Доминик Гашек
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    Доминик Гашек

    «Сегодня завершил письмо в НХЛ, WTA и ATP. Я переведу на английский язык в ближайшие несколько дней.

    На этот раз я представлю его публике, а не как в марте, когда я писал только в НХЛ (Гэри Беттмэну)», — написал Гашек в своих соцсетях.

    Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» также планирует отправить письмо в мужскую и женскую ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP и WTA).

    Ранее Гашек уже призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов.

    ИИХФ в марте объявила об отстранении сборных России и Беларуси от международных турниров, а также отняла у России право проведения молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года.

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