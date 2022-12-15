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    Сборная Белоруссии победила Казахстан на старте Кубка Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная Белоруссии Сборная Казахстана
    Сборная Белоруссии одержала победу над командой обыграла команду Казахстана (4:1) в стартовом матче Кубка Первого канала.

    Сборная Белоруссии
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    Сборная Белоруссии

    В составе победителей отличились Владимир Алистров, оформивший хет-трик, и Роман Горбунов.

    Единственную шайбу казахстанской команды забросил Роман Старченко.

    Хоккей. Кубок Первого канала. Групповой этап
    Белоруссия — Казахстан — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Алистров — 1 (бол., Сапего), 3:29 — 1:0. Старченко — 1 (бол., Борисевич), 14:20 — 1:1. Горбунов — 1 (Чезганов, Принс), 20:47 — 2:1. Алистров — 2 (Еременко, Кодола), 33:28 — 3:1. Алистров — 3 (мен., п.в., Горбунов), 58:23 — 4:1Вратари: Колосов — Бояркин (57:35 — 58:38)Броски: 22 (11+5+6) — 24 (6+9+9)

    В следующем матче Кубка Первого канала сыграют сборные России и Казахстана. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 14.30 мск.

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