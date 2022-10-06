«Вашингтон» обыграл «Детройт», «Рейнджерс» проиграли «Бостону»

обыгралв предсезонном матче НХЛ со счетом 4:2.

В составе победителей Александр Овечкин забросил шайбу и сделал голевую передачу. Капитан столичного клуба впервые забил в текущей предсезонке.

Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

В другой игре «Рейнджерс» уступили «Бостону» со счетом 4:5.

В составе победителей самыми результативными стали чехи Давид Пастрняк и Павел Заха — оба забросили по шайбе и сделали по две голевые передачи.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин заработал показатель полезности «-3», у Виталия Кравцова — «-2». Голкипер Игорь Шестеркин на лед в матче не выходил.

Также «Виннипег» на своем льду нанес разгромное поражение «Калгари» со счетом 5:0.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги.