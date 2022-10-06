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    «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Рейнджерс» проиграли «Бостону»

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    «Вашингтон» обыграл «Детройт» в предсезонном матче НХЛ со счетом 4:2.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В составе победителей Александр Овечкин забросил шайбу и сделал голевую передачу. Капитан столичного клуба впервые забил в текущей предсезонке.

    Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

    В другой игре «Рейнджерс» уступили «Бостону» со счетом 4:5.

    В составе победителей самыми результативными стали чехи Давид Пастрняк и Павел Заха — оба забросили по шайбе и сделали по две голевые передачи.

    Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин заработал показатель полезности «-3», у Виталия Кравцова — «-2». Голкипер Игорь Шестеркин на лед в матче не выходил.

    Также «Виннипег» на своем льду нанес разгромное поражение «Калгари» со счетом 5:0.

    Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги.

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